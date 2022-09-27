Петров Андрей Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Андрей Петр.

Петров Андрей Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петров Андрей Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Антушевск. д. Водик. с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.