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Никогадзе Констант. Шлявич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никогадзе Констант. Шлявич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Шаропанский уезд, Табакиной

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