Бреев Константин Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБреев Константин Ник.

Бреев Константин Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бреев Константин Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Чернский уезд, Теплинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close