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Горланов Аф. Львович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горланов Аф. Львович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, г. Уфа

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