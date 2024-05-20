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Татьков Гавр. Кирил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Татьков Гавр. Кирил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд, Алчедатск., д. Курской

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