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Гнида Ив. Корнеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гнида Ив. Корнеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Манжелеевской

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