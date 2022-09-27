Кузнецов Фома Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Фома Васил.

Кузнецов Фома Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Фома Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Чугуевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.