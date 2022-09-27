Чернышев Тер. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Тер. Дан.

Чернышев Тер. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернышев Тер. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Суджанский уезд, Миропольской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.