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Деникаев Касьян Осман

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деникаев Касьян Осман
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Рузаевской

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