Шукин Викент. Лог. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШукин Викент. Лог.

Шукин Викент. Лог.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шукин Викент. Лог.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Бетигольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.