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Дуб Максим Владим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дуб Максим Владим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, с. Макеевки

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