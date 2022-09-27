Сидоров Андрей Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Андрей Павл.

Сидоров Андрей Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидоров Андрей Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Карачинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.