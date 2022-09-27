Климко Николай Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимко Николай Мих.

Климко Николай Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Климко Николай Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Городищенской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.