Беляков Степ. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Степ. Григ.

Беляков Степ. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беляков Степ. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Елшанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.