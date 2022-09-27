Ларионов Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионов Степан Николаевич

Ларионов Степан Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ларионов Степан Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Икрянинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.