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Устинович Ив. Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Устинович Ив. Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Рогачёвский уезд, м. Шилов

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