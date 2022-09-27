Мальцев Кирилл Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Кирилл Егоров

Мальцев Кирилл Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мальцев Кирилл Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Екатерининской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.