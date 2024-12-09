Мыхлик Матвей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМыхлик Матвей Петров

Мыхлик Матвей Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мыхлик Матвей Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Каменской, с. Обуховки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.