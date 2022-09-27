Морозов Иван Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Иван Як.

Морозов Иван Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Морозов Иван Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Звенигородский уезд, Еремеевской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.