Ульянов Варфоломей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Варфоломей Дмитриев

Ульянов Варфоломей Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ульянов Варфоломей Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Шубенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.