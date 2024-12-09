Зеленский Лавр. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленский Лавр. Федор.

Зеленский Лавр. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зеленский Лавр. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, Bepкиeвск., д. Чернеховк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.