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Добель Семен Янис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Добель Семен Янис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Гробинский уезд, г. Либава

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