Булавин Андрей Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулавин Андрей Герасимов

Булавин Андрей Герасимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Булавин Андрей Герасимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Хлевенская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.