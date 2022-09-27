Яценко Ром. Филипп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯценко Ром. Филипп.

Яценко Ром. Филипп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яценко Ром. Филипп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, с. Сваромля

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.