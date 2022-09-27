Сенченко Гавриил Аким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенченко Гавриил Аким.

Сенченко Гавриил Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сенченко Гавриил Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Эрделиевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.