Васюткин Иван Семенович
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
- Ф.И.О.
- Васюткин Иван Семенович
- Источник
- Информация на 1914.svrt.ru
- География
- Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Воскресенская
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
22.10.1889
13.03.1950