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Васюткин Иван Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васюткин Иван Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Воскресенская

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
22.10.1889
13.03.1950
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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