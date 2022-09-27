Маренин Фед. Клемен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаренин Фед. Клемен.

Маренин Фед. Клемен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маренин Фед. Клемен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Даровской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.