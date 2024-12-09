Выродов Дм. Денис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыродов Дм. Денис.

Выродов Дм. Денис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Выродов Дм. Денис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, Троицкой д. Сурково.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.