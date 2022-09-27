Кущ Михаил Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКущ Михаил Григ.

Кущ Михаил Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кущ Михаил Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Лиманской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.