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Чернов Петр Порф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернов Петр Порф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Новоспасск., д. Голодявки

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