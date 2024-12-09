Вайнер Нехемья Морд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВайнер Нехемья Морд.

Вайнер Нехемья Морд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вайнер Нехемья Морд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, г. Мариуполь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.