Оришкин Ив. Конст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОришкин Ив. Конст.

Оришкин Ив. Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оришкин Ив. Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Семячковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.