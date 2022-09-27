Жаринков Федор Порфирьев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаринков Федор Порфирьев.

Жаринков Федор Порфирьев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жаринков Федор Порфирьев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Бычковской д. Кубани.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.