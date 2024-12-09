Залиуллин Нурулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалиуллин Нурулла

Залиуллин Нурулла

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Залиуллин Нурулла
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Троицк., с. Баландина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.