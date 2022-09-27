Ершов Михаил Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Михаил Геннадиевич

Ершов Михаил Геннадиевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ершов Михаил Геннадиевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Каинлыковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.