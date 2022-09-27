Матис Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатис Антон Иванович

Матис Антон Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матис Антон Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Сокольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.