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Архипов Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Архипов Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Пылков., с. Ивановки.

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