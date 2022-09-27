Борозе Георгий Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорозе Георгий Фомин

Борозе Георгий Фомин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борозе Георгий Фомин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Околинской, с. Ракова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.