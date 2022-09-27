Заньков Серапион Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаньков Серапион Ефимов

Заньков Серапион Ефимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заньков Серапион Ефимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, с. Заньки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.