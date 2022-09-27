Левин Тевель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевин Тевель

Левин Тевель

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Левин Тевель
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд, гор. Вильно, Садовая ул. д. №11-10.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.