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Чугунов Иоаким Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чугунов Иоаким Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Свияжский уезд, Азелеевской

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