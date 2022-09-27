Литвиненко Никанор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвиненко Никанор Семенов

Литвиненко Никанор Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Литвиненко Никанор Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тургайская область, Кустанайский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.