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Киселев Мих. Фотиев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киселев Мих. Фотиев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Снегиревская с.Ив. Леутск.

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