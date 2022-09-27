Чиликин Вас. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиликин Вас. Филип.

Чиликин Вас. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чиликин Вас. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Бутовской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.