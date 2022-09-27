Баков Демьян Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаков Демьян Степ.

Баков Демьян Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баков Демьян Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, м.Валегоцулово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.