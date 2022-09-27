Кузьмин Федор Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Федор Ив.

Кузьмин Федор Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмин Федор Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Подбельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.