Дорофеев Дмитр. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофеев Дмитр. Ив.

Дорофеев Дмитр. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дорофеев Дмитр. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Емельян., с. Заборовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.