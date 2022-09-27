Пересыпкин Лука Кондрат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПересыпкин Лука Кондрат.

Пересыпкин Лука Кондрат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пересыпкин Лука Кондрат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, с. Михайлов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.