Хруцкий Емельян Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХруцкий Емельян Ив.

Хруцкий Емельян Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хруцкий Емельян Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Латыговской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.