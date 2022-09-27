Мухамадяров Мухамоткерей Мохамат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухамадяров Мухамоткерей Мохамат

Мухамадяров Мухамоткерей Мохамат

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мухамадяров Мухамоткерей Мохамат
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, д. Шиш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.